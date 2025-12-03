Prep football

Spanish Fort QB Aaden Shamburger signed with South Alabama

South Alabama, in perhaps its busiest early signing period in recent years, signed 22 players to letters of intent on Wednesday, the first day of the national signing period. The Jags signed four junior colleges and the total number of signees represented seven different states.

Twelve of the signees are defensive players, including six defensive backs and four linebackers. Two quarterbacks were signed, including Spanish Fort’s Aaden Shamburger, who was one of two local players to sign with the Jaguars. The other is Baker wide receiver Khatori Marion. Another local player, Mary G. Montgomery cornerback Trakarris Collier, is expected to sign with the team by Friday.

