South Alabama basketball

The South Alabama men’s basketball team added its first signee from the 2026 recruiting cycle Monday with the addition of guard Aaron Goldstein, a transfer from NCAA Division II school College of Staten Island.

The 6-foot-0, 165-pounder spent the past three seasons at Staten Island. This past season he averaged 21.2 points a game and connected on 46 percent of his shots from the field. He produced a NCAA Division II record by scoring 615 total points. He led the East Coast Conference (ECC) in scoring and was named to the All-ECC first team. He was also a first-team East Region selection.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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