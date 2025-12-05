South Alabama football
Photo by Tommy Hicks

South Alabama added five more football signees to the Class of 2026 on Friday, including one local player who had indicated he would sign on Friday instead of Wednesday’s first day of the December signing period.

Mary G. Montgomery (MGM) defensive back Trakarris “TJ” Collier joined the Jaguars’ fold on Friday along with three offensive linemen and a defensive lineman. The five latest additions on the final day of the signing period gives South Alabama 27 signees for the Class of 2026.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

