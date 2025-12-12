South Alabama football
Photo by Tommy Hicks

South Alabama on Friday announced three games to its future football schedules, one as early as next season. The Jaguars will play SEC member Kentucky next season, the seventh SEC team the Jags will have faced with an eighth team, Florida, already slated for the 2027 season.

The Jags and Wildcats will play on Sept. 26 in Lexington, the fourth and final non-conference opponent for the Jags next season. They will follow the Kentucky game with eight consecutive Sun Belt Conference games. Those opponents and dates will be announced in March.

