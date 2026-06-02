South Alabama basketball

South Alabama men’s basketball coach Richie Riley announced Tuesday the signing of two players to the Jaguars’ roster for the 2026-27 season. The Jags have added forwards Keyne Costa and Roderick Williams Jr. Costa joins the South Alabama program from Northeastern Oklahoma A&M College and Williams arrives from Southern Arkansas.

Costa, a 6-foot-8, 200-pounder from Brussels, Belgium, spent the past two seasons at Northeastern Oklahoma A&M, earning honorable mention All-Region 2 honors last season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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