South Alabama basketball

South Alabama signee Lenni Kunzewitsch

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama’s men’s basketball team has added a player and a coach to the roster for the 2026-27 season. Head coach Richie Riley recently announced the signing of Lenni Kunzewitsch from Ratiopharm Ulm in Germany’s ProB League as well as the addition of Will Braden as an assistant coach.

A 6-foot-9 wing, Kunzewitsch averaged 11.5 points, 4.6 rebounds and 2.5 assists per game while shooting 40.9 percent from three-point range last season in Germany. He also connected on 51.9 percent from two-point range and 66.7 percent from the free throw line. He also appeared in 22 ProB games, averaging 4.2 points, 2.9 rebounds, and 1.2 assists per game while shooting 52.2 percent from inside the arc and 77.3 percent from the free throw line.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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