South Alabama football
Photo by Tommy Hicks

South Alabama’s coaching staff, looking to fill vacancies on the 2026 roster, have added 14 players to the football team via the transfer portal and junior college signings. The Jaguars also added another high school signee as well.

Having lost a number of players to the transfer portal since the end of last season, the Jags sought to replenish the roster positions. Head coach Major Applewhite and his staff have added three junior college signees, 10 players from the transfer portal and added another high school signee to the 27 players signed during the December signing period.

