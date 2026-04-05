South Alabama basketball

The South Alabama men's basketball program announced Sunday the signing of a fourth player to the Jaguars’ 2026-27 roster — Swiss guard Diego Roman. A native of Morges-Saint-Prex, Switzerland, Roman is a 6-foot-6 guard (born Dec. 28, 2005) who joins the Jags following professional experience with Starwings Basket Regio Basel in Switzerland's top division.

During the 2025–26 season, Roman appeared in 19 games with 18 starts, averaging 27.9 minutes per game. He averaged 10.7 points on a 50.4 field goal percent, while also contributing 6.6 rebounds, 6.3 assists and 1.7 steals per game. He scored in double figures 10 times, including two 19-point performances. Roman also recorded four games with 10 or more assists, highlighted by a season-high 11 and a season-best 14 rebounds against BBC Monthey.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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