South Alabama basketball

South Alabama head coach Richie Riley

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama will open its men’s basketball season with an exhibition game against West Florida on Tuesday, Oct. 28 at the Mitchell Center at 7 p.m. The team’s full schedule was announced in a press release.

The Jaguars, 21-11 overall and 13-5 in Sun Belt Conference play last season, shared the Sun Belt regular season title and earned the No. 1 seeding in the conference tournament which automatically placed the Jags in the tournament semifinals. They lost that game to Arkansas State.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In