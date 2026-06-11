South Alabama track and field

South Alabama's Reuben Booysen

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama track and field athlete Reuben Booysen claimed second-team All-America honors Wednesday night following his performance in the 2026 NCAA Outdoor Track and Field Championships at Hayward Field at the University of Oregon.

Booysen’s throw of 239 feet, 10 inches (73.10 meters) bettered his previous school record of 237 feet, 8 inches (72.45 meters). The throw secured his second-team All-America honors. It marked the first NCAA Championships appearance for the Johannesburg, South Africa, native.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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