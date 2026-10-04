South Alabama football

South Alabama's Mase Lewis celebrates his 21-yard fumble return for a touchdown

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The points just kept coming. And coming. Even at the end of the game, which had long since been decided, South Alabama was close to adding to its total. Instead, head coach Major Applewhite called for what some call the best play in football — the victory formation in which the quarterback takes the snap and takes a knee as the final seconds tick off the game clock.

The Jaguars had produced plenty of cushion Saturday night when the victory formation was employed. Getting off to a fast start behind quarterback Jared Hollins’ career night, South Alabama clubbed Louisiana-Monroe (ULM) 52-35 at Hancock Whitney Stadium through a constant drizzling rain in the Sun Belt Conference opener for both teams.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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