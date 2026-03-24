South Alabama football

South Alabama will play Appalachian State on Friday, Nov. 27 at Hancock Whitney Stadium

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama officials announced Tuesday the date of the Jaguars’ home football game against Appalachian State, the final game of the regular season, has been changed. Originally, the teams were slated to play at Hancock Whitney Stadium on Saturday, Nov. 28, but the game has now been moved to Friday, Nov. 27 — the day after Thanksgiving — with a 2 p.m. kickoff. It will be streamed on ESPN+ unless picked up later by one of the linear networks.

The moving of a Jags’ home game on the Saturday following Thanksgiving to Black Friday is not unusual as it avoids the game being played on the same date as the Iron Bowl, Alabama against Auburn, which traditionally is played on that date. It allows fans the opportunity to watch or attend both games if desired.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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