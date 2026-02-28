College basketball

After all the results of Friday night’s regular-season finales across the Sun Belt Conference had been tallied, the league placed all that information in its computer to decipher the men's conference tournament seedings.

On Friday afternoon, four teams were tied for first and three other teams were just one game back, presenting the possibility of a seven-way tie for first if games ended in a certain way. Instead, when all was said and done, Troy emerged as the outright Sun Belt regular-season champion and six other teams all tied for second. The second-place logjam required some new math in determining the seedings for the tournament that starts Tuesday at the Pensacola Bay Center.

