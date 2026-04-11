South Alabama football

QB Bishop Davenport (4) congratulates wide receiver Khatori Marion (26) on his TD at South Alabama's Spring Showcase on Saturday

 Photo by Mike Kittrell

South Alabama closed spring practice Saturday at Hancock Whitney Stadium with its annual spring game, tabbed the Spring Showcase.

Split into teams titled Jaguars and South, the Jags claimed a 21-7 victory, led by quarterback Jared Hollins who produced three touchdown passes. Last year’s starting quarterback, Bishop Davenport, led the South team and had a touchdown pass. In the two scrimmages leading up to the spring game the defense had the upper hand. On Saturday, the offense produced several explosive plays.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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