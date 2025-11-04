College basketball

Adam Olsen scored 23 points for the Jags against Toledo

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

With an almost completely new lineup, South Alabama’s men’s basketball team opened its season Monday night with a 76-74 victory at Toledo in one of the Mid-American Conference-Sun Belt Conference Challenge series games.

The Jaguars held a 39-26 lead at halftime but Toledo stormed back in the second half. The Jags were able to hold off the Rockets and built a four-point advantage with just 12 seconds to play when Peyton Law scored on a driving, contested layup. The Jags shot a strong 55.2 percent from the floor.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In