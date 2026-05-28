South Alabama athletics

Dr. Joel Erdmann and his wife Tina (to his right) listen as President Jo Bonner speaks at Wednesday's retirement reception

 Photo by Tommy Hicks

A large crowd of well-wishers attended a retirement reception for South Alabama Athletics Director Dr. Joel Erdmann Wednesday at the Hargrove Club of Hancock Whitney Stadium. University President Jo Bonner, Executive Vice-President and Provost Dr. Andi Kent, Sun Belt Conference Commissioner Keith Gill, USA Board of Trustees member Jimmy Shumock and interim athletics director Dr. Daniel McCarthy shared stories and offered praise to Erdmann, who served as the school’s athletics director for 17 years. His final official day on the job will be Sunday, May 31.

The biggest moment of the evening came with the announcement by Bonner and Kent the athletic administration building, which is housed in Hancock Whitney Stadium, will be named the Joel W. Erdmann Athletic Facility in Erdmann’s honor. He played a key role in the design, fundraising and building of the Jaguars’ football stadium, as well as several other athletic venues on campus.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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