Riding a three-game win streak — which comes on the heels of an 10-game losing skid — South Alabama’s women’s basketball team enters the Sun Belt Conference tournament with a new element: confidence.

Aiding the new attitude is the Jaguars performance in their 76-69 victory over in-state rival Troy Friday night at the Mitchell Center in the regular-season finale. Troy entered the game tied for first place in the league standings with Georgia Southern. A win would ensure the Trojans at least a share of the regular-season championship. Troy was on a five-game win streak against the Jags and South Alabama head coach Yolisha Jackson was 0-5 against her team’s arch rival.

