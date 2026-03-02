South Alabama basketball

South Alabama senior guard Chaze Harris has been selected as the Sun Belt Conference men’s basketball Player of the Year. League officials made the announcement Monday in a press release.

Harris has been a driving force for the Jaguars, who tied for second (with five other teams) in the league’s regular-season standings. He will be counted on to play an impactful role as the Jags head to the Sun Belt tournament this week at the Pensacola Bay Center.

