South Alabama football

South Alabama head coach Major Applewhite 

 Photo by Mike Kittrell

South Alabama held its first scrimmage of fall drills Saturday night at Hancock Whitney Stadium, in part to get a feel for the 6 p.m. season opener on Aug. 30 at home against Morgan State. And while there were flashes on both sides of the ball, head coach Major Applewhite said much more improvement is needed before that game.

“We’ve got a lot of work to do,” he said. “There's no question about it. We were fairly simple on offense today and I saw the defense tee off on them. Obviously, we'll add things to our game plan and stuff like that, but we've got to do more throughout the week and more this next coming scrimmage to see more looks defensively. Now they've seen a ton in practice.

