South Alabama basketball

South Alabama's Chaze Harris

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The Sun Belt Conference announced on Tuesday the South Alabama men's basketball's matchup between the Jaguars and Georgia Southern on Saturday, Jan. 10 at the Mitchell Center has been selected as an ESPN wildcard broadcast. 

South Alabama and Georgia Southern both currently have 10 wins on the season, as the Jags sit 10-4 with a 1-1 Sun Belt record, while the Eagles are 10-5 with a 2-0 record in conference play.

