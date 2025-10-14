South Alabama football

South Alabama's defense will be called on to shut down the Arkansas State offense tonight

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The goal is simple for the South Alabama football team in its game tonight against Arkansas State — end the losing streak.

Following a season-opening victory over Morgan State the Jaguars have lost five games in a row, including a 31-24 overtime loss to in-state Sun Belt Conference rival Troy on Oct. 4 at Troy’s Veterans Memorial Stadium in their last outing.

