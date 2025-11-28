South Alabama football

South Alabama head coach Major Applewhite

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The season didn’t turn out the way many expected for South Alabama, but the jaguars have a chance to close it out on a winning note. Saturday, the Jags travel to Texas State, where they have never won, to face the Bobcats in the season finale. With wins in their past two games — 26-14 over Louisiana-Monroe and 42-35 over Southern Miss last week at home — they can finish the season on a three-game win streak.

Texas State has also had a disappointing season and the Bobcats are also looking for a third straight win, having defeated Southern Miss (41-14) and UL-Monroe (31-14) in its past two games. However, if Texas State beats South Alabama it will put its overall record at 6-6, making the Bobcats bowl eligible.

