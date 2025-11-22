South Alabama basketball

South Alabama lost its first game of the season Friday night at UAB

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

Having set a school record with a sixth consecutive win to open the season at Jacksonville State on Wednesday, South Alabama’s win streak came to an end Friday night in an 80-72 loss at UAB’s Bartow Arena.

A game of streaks fell in favor of the Blazers. UAB, now 4-2 on the year, used an 11-3 run at the end of the first half to claim a 36-26 halftime lead. The Blazers extended that lead to 47-34 to start the second half. South Alabama, 6-1, responded with an 11-4 run later in the half that cut the UAB lead to 56-52. But the Blazers had another run in them as well, closing out the game with a 13-5 run that sealed the victory.

