South Alabama football

Bishop Davenport was the Jags' starting quarterback Saturday

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama lost for the third straight time Saturday, falling 28-26 at Louisiana in a Sun Belt Conference game between West Division foes.

The Ragin’ Cajuns struck first and quickly, scoring on the opening kickoff on a 100-yard return by JJ Garner. It would prove to be a game of big plays, with the Cajuns getting the first and last — an interception by Micah Johnson with 1:29 to play and the Jaguars’ offense trying to at least get in position to attempt a possible game-winning field goal. After the interception the Louisiana offense was able to run the remaining seconds off the scoreboard clock to secure the win.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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