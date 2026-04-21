South Alabama basketball

Adam Olsen

 Photo courtesy of Auburn Athletics

Former South Alabama standout forward Adam Olsen signed with Auburn on Tuesday. The 6-foot-8, 225-pounder, who was the second-leading scorer for the Jaguars in his only season in Mobile, joined the Tigers after having entered the transfer portal.

The Surrey, British Columbia, Canada, native, spent his first two seasons of college basketball at British Columbia.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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