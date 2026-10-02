Having completed the non-conference portion of its schedule, the South Alabama football team now turns its attention to Sun Belt Conference play. The Jaguars will play eight consecutive league games to close out the regular season.
South Alabama will take on Louisiana-Monroe (ULM) Saturday at 6 p.m. at Hancock Whitney Stadium. The game will be available on ESPN+. The Warhawks also opened their season playing four non-conference opponents. But unlike the Jags, who enter Saturday’s game 2-2, ULM is 0-4.
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