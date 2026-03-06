South Alabama basketball

South Alabama's Adam Olsen

 Photo by Bobby McDuffie, courtesy of Sun Belt Conference

Georgia Southern, using strong scoring in the final 10 minutes, defeated South Alabama 94-85 Friday night in the quarterfinals of the Sun Belt Conference tournament at the Pensacola Bay Center.

It marked the third consecutive year the Jaguars have lost their first game in the league tournament, including last year when they received a bye all the way to the semifinals as the No. 1 seed. Georgia Southern is the No. 10 seed while South Alabama was the No. 6 seed.

