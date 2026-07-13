South Alabama football

South Alabama OL Kenton Jerido (69)

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama, coming off a 4-8 season a year ago, is picked to finish sixth in the seven-team West Division in the annual Sun Belt Conference preseason coaches’ poll. The poll was released by the league office on Monday.

The Jaguars received 31 points in the voting, well behind Troy, which received 12 first-place votes and 96 total points in being selected to win the West Division title. James Madison, with 94 points and 11 first-place nods is picked to win the East Division crown.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In