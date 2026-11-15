South Alabama football

South Alabama players celebrate win over Troy with The Belt

 Photo by Scott Donaldson,courtesy of South Alabama Athletics

“The Belt” is back in Mobile.

Backed by an aggressive defensive game plan and an offense led by running back Trae’von Dunbar, South Alabama won its annual “Battle for the Belt” game against in-state Sun Belt Conference rival Troy Saturday night, claiming a 27-14 victory at Hancock Whitney Stadium.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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