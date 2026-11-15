“The Belt” is back in Mobile.
Backed by an aggressive defensive game plan and an offense led by running back Trae’von Dunbar, South Alabama won its annual “Battle for the Belt” game against in-state Sun Belt Conference rival Troy Saturday night, claiming a 27-14 victory at Hancock Whitney Stadium.
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