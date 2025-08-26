South Alabama football

South Alabama QB Bishop Davenport

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The South Alabama coaching staff has released its depth chart ahead of the Jaguars’ season-opening game Saturday against Morgan State at Hancock Whitney Stadium. Kickoff is set for 6 p.m. and the game will be televised on ESPN+.

Some of the starters were already known, including quarterback Bishop Davenport, running back Kentrel Bullock, left tackle Jordan Davis and receivers Devin Voisin and Anthony Eager on offense and nose guard Ed Smith, linebackers Blayne Myrick and Darius McKenzie and free safety Wesley Miller on defense, although Myrick and McKenzie have others listed as possible starters at their spots. Aleksi Pulkkenin was a lock as the team’s punter.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In