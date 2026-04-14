South Alabama basketball

South Alabama's Richie Riley

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama officials announced Tuesday men’s basketball head coach Richie Riley has signed a contract extension through the 2030 season.

Riley, who has completed eight seasons as the Jaguars’ head coach, has led the program to back-to-back 20-win seasons. This past season the Jags finished with a 21-12 overall record and 11-7 mark in Sun Belt Conference play. South Alabama tied for second in the league’s regular-season standings. They also finished tied for second in 2019-20 under his direction. The Jags tied for first in 2024-25. The Jags received a National Invitational Tournament berth this past season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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