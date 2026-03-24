South Alabama basketball

South Alabama's Alicia Spann (21) fights for a rebound

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

A scoring drought in the final minutes proved too much to overcome as South Alabama fell 77-72 to Purdue-Ft. Wayne in a second-round game of the Women’s National Invitational Tournament Tuesday night.

The Jaguars, who had a strong showing at the end of the season, trailed 26-23 after the first period but claimed a 41-36 halftime lead and led 56-55 heading into the fourth period. In the final quarter South Alabama led by as many as eight points at 69-61 with 3:42 left to play, but that’s when the cold shooting began. Ft. Wayne, playing on its home floor, scored 13 unanswered points to take a 74-69 lead with 59 seconds to play.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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