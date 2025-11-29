South Alabama football

South Alabama WR Anthony Eager (11) looks for running room

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama’s football team closed out a disappointing season Saturday in disappointing fashion, losing 49-26 at Texas State. The Bobcats, who gained bowl eligibility with the win, held the Jaguars scoreless in the second and third quarters while piling up points.

The loss ended a two-game win streak for the Jaguars, who finish the season with a 4-8 overall record and 3-5 Sun Belt Conference mark. Texas State is now 6-6 overall and also 3-5 in league play.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In