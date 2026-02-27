South Alabama basketball

South Alabama's Chaze Smith (2)

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama’s men’s basketball team can claim a second consecutive Sun Belt Conference regular-season championship with a win tonight over Southern Miss at the Jaguars’ Mitchell Center.

Just like last year, when the Jags defeated Louisiana 65-42 in its final regular season game at home, they are likely to share the crown with other teams. Four teams enter tonight’s slate of Sun Belt games tied for first place in the conference standings with 11-6 records — South Alabama, Troy, Appalachian State and Marshall. Interestingly, three teams — Arkansas State, Coastal Carolina and Texas State — are all tied at 10-7. There is a scenario (trust us, it’s a weird set of what-if occurrences) in which the league could have seven teams share the regular-season title, based on the outcome of tonight’s games. That is unlikely. It is quite likely more than one team will share the title.

