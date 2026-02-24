South Alabama football
Photo by Tommy Hicks

South Alabama has announced its spring football plans, with the team getting started with practices next week.

The Jaguars, coming off a 4-8 season, will open spring practice on Friday, March 5. Then the team will observe the school’s spring break, not returning to the field until March 17 for its second spring practice. Other practices that month include scheduled drills on March 19, 21, 24, 26, 28 and 31. The Jags will also practice on April 2, 4, 7, 9 and 10 before completing spring work with the team’s annual spring game on Saturday, April 11.

