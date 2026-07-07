South Alabama football
Photo by Tommy HIcks

South Alabama has scheduled a football kickoff event for Wednesday, July 29 from 5-7 p.m. at Fairhope Brewing in Mobile, located at 656 St. Louis Street.

Cost of the event is $75 per person and will feature food, a meet-and-greet with the Jaguar coaches, a silent auction, a season preview, a Q-and-A session with the team’s broadcasters and selected coaches and players and live music.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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