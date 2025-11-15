South Alabama football

TE Brec Long (81) makes a catch for the jags

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The first quarter didn’t indicate Saturday’s game at Louisiana-Monroe (ULM) was going to go well for the South Alabama Jaguars, who quickly fell behind by 14 points. But the rest of the game belonged to the Jags who scored four short rushing touchdowns over the final three periods to collect a 26-14 Sun Belt Conference victory.

The win pushed South Alabama’s overall record to 3-7 and 2-4 in Sun Belt play. It was the second win in the past three outings for the Jags. ULM falls to 3-7 and 1-5. It marked the sixth straight loss for the Warhawks who started the season 3-1.

