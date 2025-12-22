South Alabama football

LB Blayne Myrick

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The number of South Alabama football players announcing they intend to enter the NCAA transfer portal when it opens on Jan. 2 has grown to 20, according to individual social media posts and a list of players on www.jagsjungle.com

The first was defensive back Nehemiah Chandler, a freshman with three seasons of eligibility remaining, who skipped the team’s final game of the year at Texas State. The latest group includes several members of the team who played their prep careers locally.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In