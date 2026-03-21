South Alabama basketball

South Alabama picked up a WNIT win against Alcorn State on Saturday

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

The season continues for the South Alabama Jaguars, who are making a late-season run. On Saturday, the Jags produced a 73-65 win at Alcorn State in a first-round game of the Women’s National Invitational Tournament (WNIT).

The victory is the eighth for South Alabama in its past nine games. The only loss came in the quarterfinals of the Sun Belt Conference tournament in Pensacola, the team’s fifth game in five days during the tournament.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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