College football on TV

South Alabama plays at Georgia State tonight

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama is looking to end a six-game losing skid tonight (Thursday, Oct. 23) when the Jaguars travel to Atlanta to face Georgia State in a Sun Belt Conference game. Both teams have struggled this season and the winner will claim its first conference win of the season and end a losing skid.

Kickoff for tonight’s game is 6:30 p.m. CDT and it will be broadcast live on ESPN2.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

