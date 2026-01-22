South Alabama football

South Alabama WR Devin Voisin

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

Wide receiver Devin Voisin, who played seven seasons at South Alabama, has accepted an invitation to take part in this year’s Panini Senior Bowl. Players are set to start arriving in Mobile this weekend, with practices scheduled Tuesday, Wednesday and Thursday at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium. The game will be played Saturday at 1:30 p.m., also at Hancock Whitney Stadium.

Voisin finished his final season with the Jaguars catching 67 passes for 775 yards and four touchdowns. His biggest game of the year came in a close loss at home to Tulane when he hauled in seven passes for 152 yards and two touchdowns.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In