College basketball

South Alabama players celebrate OT win over Arkansas State

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

Playing from behind must be in the South Alabama men’s basketball playbook. It’s something the Jaguars have done frequently this season. And on quite a few occasions they have been able to overcome the deficit and collect a win.

Monday night, the Jags trailed by 13 (48-35) at Marshall, a lead the Thundering Herd built with 12 3-point baskets — they would hit 18 for the game. South Alabama made its move in the second half, closing the margin to a single point, 77-76, with 2:07 left to play. That is as close as the Jags would get as Marshall claimed an 84-80 victory that ended a three-game South Alabama win streak and knocked the Jags out of first place in the Sun Belt Conference standings.

