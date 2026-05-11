South Alabama softball

South Alabama players coaches celebrate winning the Sun Belt Conference tournament

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

On Saturday, South Alabama defeated Texas State 3-2 after a six-hour and 45-minute weather delay in the Sun Belt Conference tournament championship game on the University of Louisiana field in Lafayette. The win earned the Jaguars an automatic berth in the NCAA tournament.

On Sunday, with the team gathered at Walk-Ons restaurant to watch the tournament bracket show, the Jags learned they are the No. 3 seed in the LSU Regional. South Alabama will face Virginia Tech, the Atlantic Coast Conference tournament runner-up and No. 2 seed in the regional, in the first-round game of the double-elimination event. The teams meet at 3 p.m. on Friday. LSU will face Akron, the regional’s No. 4 seed, in the other first-round game on Friday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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