South Alabama football

Teammates celebrate one of Keenan Phillips' four touchdowns against Arkansas State

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

It was a wild, high-scoring night in Jonesboro, Ark., Thursday night as South Alabama picked up its fourth win of the season. Scoring came fast and plentiful as the Jaguars outlasted the Red Wolves to claim a 56-49 Sun Belt Conference victory.

The win was South Alabama’s first on the road this season and pushed the Jags’ Sun Belt record to 2-0. It also marked the second consecutive game in which the Jags have scored 50 or more points. The 56 points are the most ever by a South Alabama team in a Sun Belt game — the old mark was 55 against Louisiana-Monroe and Southern Miss, both in the 2023 season — and marks the second straight outing of more than 50 points by the Jags following last week’s 52-35 win over Louisiana-Monroe.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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