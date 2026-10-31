South Alabama football

South Alabama RB Keenan Phillips (3) picks up big gain against Louisiana Tech

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama lost a second straight game and its first home game of the season Saturday, falling to Louisiana Tech 35-20 at Hancock Whitney Stadium. The Jaguars, who scored 20 points in the first two periods were scoreless in the second half.

The loss dropped the Jags to 4-4 overall and 2-2 in Sun Belt play, while the Bulldogs increased their win streak to five games, moving to 6-2 overall and 4-0 in Sun Belt games. Louisiana Tech is in first place in the league’s West Division. A South Alabama win would have tied the two teams for the West Division lead.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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