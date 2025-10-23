South Alabama football

South Alabama head coach Major Applewhite

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

On the heels of another close-but-no-cigar loss, the South Alabama football team prepares to travel to Atlanta for a Thursday night Sun Belt Conference game against Georgia State. The Jaguars, who fell to Arkansas State 15-14 on Oct. 14 at home when the Red Wolves kicked a field goal on the game’s final play, enter the nationally televised game (ESPN2, 6:30 p.m.) with a 1-6 overall record, an 0-3 Sun Belt record and a six-game losing streak.

Still, South Alabama is a 6.5-point favorite against the Panthers, who carry an equal 1-6 and 0-3 record into the matchup. Georgia State is in the midst of a four-game losing streak. Georgia State owns a 4-1 all-time record against the Jags in games played in Atlanta. South Alabama had a 3-1 lead over the Panthers in games played in Mobile.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

