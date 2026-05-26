Prep football

Rodney Jordan

 Photo courtesy of Satsuma Athletics

Rodney Jordan, who has served as Satsuma’s football head coach the past four seasons, has been relieved of those duties. He was informed of the school’s decision on the final day of teacher work days for the past school year.

“They basically handed me a letter that said I've been relieved of my football coaching duties,” Jordan said in an interview with Lagniappe. “I'm still a tenured teacher in the high school. My teacher evaluation was good. Of course, I've been relieved of my football duties. … I didn't ask (why). I didn't go into it during that meeting. It was kind of a done thing so why beat a dead horse.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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