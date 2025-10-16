Prep football
Photo by Tommy Hicks

The Williamson-Vigor game isn’t the only big game this weekend, though certainly the matchup of the No. 1-ranked (Vigor) and No. 2-ranked (Williamson) teams in Class 5A earns it the distinction of “big game.” Both teams are undefeated and at the top of the 5A, Region 1 standings. The winner will claim the region title. That’s big.

But there are a handful of other impactful games slated this week. Baker travels to Mary G. Montgomery (MGM) Friday night for a Class 7A, Region 1 game. If MGM wins it will be 6-0 and wrap up at least a tie for the region crown, which would be its third straight title. Baker, Daphne and Fairhope are all tied for second place with 4-1 region records, and Daphne travels to Fairhope on Friday in another key region game. If Baker beats MGM there will be a three-way tie for first place in the region at 5-1. The other team in the mix — the Daphne-Fairhope loser — will be 4-2 and alone in fourth place in that scenario.

