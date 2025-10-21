Prep football
Photo by Tommy Hicks

As the prep football regular season winds down there are a number of games that hold importance this week as teams vie for playoffs spots and seedings. This is a week in which all of games are region matchups. That makes them important any time of year, but especially at this point in the season.

One example is the Fairhope-Baker game to be played at Baker. Both teams are coming off big wins last week — Baker beat previously unbeaten Mary G. Montgomery (MGM) and Fairhope knocked off Daphne. That created a three-way tie for first in Class 7A, Region 1 with MGM, Baker and Fairhope with Daphne one game back.

