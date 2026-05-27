The kickoff times for six of South Alabama’s 12 regular-season football games have been set, the school and the Sun Belt Conference announced on Wednesday.
The Jaguars will open the season on Saturday, Sept. 5 at home against Southeastern Louisiana in a 6 p.m. game at Hancock Whitney Stadium. The game will be streamed on ESPN+. The following week, Saturday, Sept. 12, the Jags travel to New Orleans to face Tulane in a 6 p.m. game which will also be carried on ESPN+.
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